CFE de Bartlett con inconsistencias por más de 34 mil mdp, revelan auditorías

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Septiembre de 2025 a las 12:22:13

Ciudad de México, a 6 de septiembre 2025.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe aclarar o recuperar 34 mil 132 millones de pesos, de acuerdo con 183 auditorías internas, realizadas durante el 2024, último año de Manuel Bartlett como su director general.

Por lo anterior, se presentaron tres denuncias ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno contra el resultado de tres acuerdos de conclusión emitidos por la Unidad de Responsabilidades en la CFE.

De igual forma, se presentaron 11 denuncias ante la Unidad de Responsabilidades de CFE y se dio vista de tres asuntos a la Oficina del Abogado General por irregularidades advertidas en temas de contratación de bienes y servicios, contratación de obras y falta de atención de requerimientos formulados por la Auditoría Interna a las áreas auditadas.

De acuerdo con el documento que se entregó al Congreso de la Unión, el año pasadose realizaron auditorías a las áreas de la estructura corporativa, unidades de negocio, empresas subsidiarias y filiales, así como a obras de generación y transmisión financiadas mediante fideicomisos, mientras las obras se encuentran en proceso.

Cabe mencionar que, hasta la presentación del informe, la CFE había concluido 141 auditorías internas de 2024 y, de éstas, 27 involucraron mil 551 millones 400 mil pesos por recuperar y 89 implicaron 29 mil 683 millones 900 mil pesos por aclarar.

De igual forma, la paraestatal realizó auditorías plurianuales, aprobadas en 2023, y en ellas determinó que se deben recuperar 5 millones 700 mil pesos, y en nueve auditorías señaló que 2 mil 891 millones de pesos están pendientes por aclarar.

Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) terminó dos auditorías el pasado 16 de junio y reveló pagos incorrectos y atraso en la construcción de obras.