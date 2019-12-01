Localizan con vida a ex director de la Policía de San Cristóbal de las Casas; fue secuestrado con dos personas más

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 6 de septiembre 2025.- Wenceslao Urbina Gutiérrez, ex director de la Policía Municipal de San Cristóbal de las Casas, fue localizado con vida junto con dos personas más, quienes habían sido privados de su libertad el pasado 4 de septiembre.

De acuerdo con información oficial, el ex servidor público, de 51 años, fue encontrado junto a Romelia Martina Guillén Constantino, de 39 años y Gabriel Audelino Hernández Pérez, de 53 años de edad, en una locación reservada.

Además, la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) informó que las víctimas ya se encuentran reunidas con sus familiares.

“Las personas fueron presentadas ante el fiscal del Ministerio Público para ser escuchadas en declaración ministerial, mismas que ya se encuentran con sus familiares, después de ser atendidos por un equipo multidisciplinario para verificar su estado físico y emocional”, dio a conocer la dependencia estatal.

El pasado 4 de septiembre, las tres personas en cuestión las tres personas salieron de sus hogares, ubicados en las colonias El Carmen, El Campanario y otra más, de la que se desconoce su ubicación, para abordar un vehículo Nissan Centra 2023 con placas de Chiapas DNJ 552F, de color azul, que conducía el exdirector de la policía municipal, sin embargo, no se supo más de ellos hasta el momento de su localización.