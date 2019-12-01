Caen directivos y empresarios presuntamente vinculados al mercado ilícito de combustibles

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Septiembre de 2025 a las 10:21:50

Ciudad de México, a 6 de septiembre 2025.- Personal del Gabinete de Seguridad federal informó sobre las detenciones de un número indeterminado de directivos de empresas y servidores públicos presuntamente vinculados con el mercado ilícito de combustibles, también conocido como huachicol.

De acuerdo con información oficial, los agentes llevaron a cabo las capturas de los sospechosos en varios operativos coordinados.

Asimismo, se dio a conocer que las acciones operativas forman parte de la estrategia del gobierno para combatir la corrupción y la impunidad, con el objetivo de garantizar resultados en los compromisos adquiridos con México.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes y se anunció que el próximo domingo 7 de septiembre a las 11:00 horas se brindará más información en conferencia de prensa.

Al corte de esta edición no se han dado a conocer los nombres de las personas detenidas ni los cargos de los que se les acusa.