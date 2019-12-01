Tierra Caliente de Michoacán, bajo fuego: En Buenavista y Apatzingán duermen entre balas y amanecen con tiroteos y cuerpos en las calles; también atacaron una caseta de Policía 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Septiembre de 2025 a las 11:13:33

Buenavista, Mich., a 6 de septiembre de 2025.- Miembros del crimen organizado han protagonizado una jornada de terror en la Tierra Caliente de Michoacán, donde fuertes balaceras que comenzaron la madrugada del sábado se extendieron hasta el amanecer, siendo atacada una base policiaca y localizados dos cuerpos sin vida.

Durante la madrugada, fuertes enfrentamientos tuvieron lugar en la comunidad La Loma de los Hoyos, en el municipio de Apatzingán, donde dos grupos rivales de la delincuencia chocaron en intensos tiroteos.

Al amanecer, en la misma localidad fue localizado un cadáver baleado. Asimismo, en la colonia Adoldo López Mateos fue hallado otro cuerpo sin vida.

Asimismo, durante las primeras horas del día, sujetos armados atacaron por enésima ocasión a la Policía de Buenavista, abriendo fuego contra una caseta de la Policía ubicada en la salida a Apatzingán.

Pobladores indicaron que los delincuentes también se lanzaron artefactos explosivos que provocaron fuertes estruendos en el municipio.