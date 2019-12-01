Anuncia Roberto Pantoja sorteo de Vivienda para el Bienestar en Michoacán

Morelia, Michoacán de Ocampo, 27 de octubre de 2026.- La Delegación de la Secretaría de Bienestar en Michoacán invita a las personas seleccionadas en la convocatoria 2026 del programa Vivienda para el Bienestar, a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), a participar en el sorteo público que se realizará el próximo miércoles 28 de octubre en los municipios participantes.

El delegado Roberto Pantoja Arzola dio a conocer que en esta fase del programa impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo participaron habitantes de 12 municipios de la entidad: Angamacutiro, Áporo, Aquila, Chilchota, Cuitzeo, Huandacareo, Huiramba, Pátzcuaro, Peribán, Sahuayo, Tacámbaro y Vista Hermosa.

Explicó que la Conavi emite convocatorias en las zonas de intervención, las cuales son difundidas por medios oficiales y redes institucionales. El registro se realiza de forma presencial en los módulos instalados y las solicitudes se analizan conforme a los criterios de elegibilidad, priorizando a los hogares en situación de vulnerabilidad.

Las personas solicitantes que cumplieron con los requisitos —entre ellos, no contar con créditos de Infonavit o Fovissste— avanzaron a la etapa de sorteos. Las sedes y horarios correspondientes ya están disponibles en la página oficial: https://pvb.conavi.gob.mx/

“Para el despliegue de este operativo participan los Servidores de la Nación de la Secretaría de Bienestar, quienes garantizan la logística y organización de las asambleas, asegurando que el proceso se realice sin intermediarios y de cara al pueblo”, destacó el delegado.

Pantoja Arzola calificó este proceso como un método histórico que permite cercanía con la población beneficiaria, asegurando total transparencia y legalidad. Asimismo, subrayó que, para dar fe de la legalidad del acto, el sorteo contará con la presencia y validación de una interventora de la Secretaría de Gobernación.