Anuncia Raúl Zepeda reunión con alcalde de Uruapan para reforzar coordinación en seguridad
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 19:43:33
Morelia, Michoacán, 15 de septiembre de 2025.- El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que el próximo miércoles 17 de septiembre sostendrá una reunión con el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, a fin de reforzar la coordinación en materia de seguridad. 

El objetivo del encuentro, informó el encargado de la política interna, será atender de manera directa los planteamientos del alcalde y fortalecer los trabajos conjuntos en materia de prevención y atención a la incidencia delictiva. 

Zepeda Villaseñor, a nombre del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, reiteró la plena disposición del Gobierno del Estado para colaborar de forma cercana con las autoridades municipales, destacando que la seguridad es un tema prioritario que requiere la suma de esfuerzos institucionales.

“Tenemos acciones permanentemente coordinadas con las fuerzas federales, la Fiscalía estatal y la Fiscalía General de la República, por ello seguiremos insistiendo en que el diálogo y las labores conjuntas dan resultados positivos”, expresó. 

Finalmente, subrayó que este tipo de encuentros fortalecen la confianza ciudadana y consolidan un frente común entre los distintos órdenes de gobierno para garantizar paz y tranquilidad en la región de Uruapan.

