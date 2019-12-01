Anuncia PAN que no asistirá a sesión extraordinaria de la Permanente; aseguran que Noroña es corresponsable

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Agosto de 2025 a las 08:12:49

Ciudad de México, a 29 de agosto 2025.- El Partido Acción Nacional (PAN), anunció que ninguna de sus bancadas en ambas cámaras del Congreso de la Unión asistirá a la sesión extraordinaria de la Comisión Permanente.

A través de un comunicado, el partido blanquiazul argumentó que la Mesa Directiva “ya concluyó” y que la sesión extraordinaria fue convocada de manera ilegal.

Asimismo, en la nota, el instituto político de derecha consideró que el periodo que concluyó estuvo marcado por el autoritarismo, la imposición, la cerrazón y la falta de voluntad para construir acuerdos.

De igual forma, el PAN acusó al senador por Morena, Gerardo Fernández Noroña de ser corresponsable del ataque ocurrido en la sesión del pasado 27 de agosto, toda vez que tuvo “una conducción parcial y provocadora”.

Por último, Acción Nacional sostuvo que en la sesión extraordinaria se pretenden discutir temas que no forman parte de las atribuciones del Congreso.

“En consecuencia, no asistiremos a la sesión convocada unilateralmente de manera irregular y exhortamos a dejar de utilizar a la Comisión Permanente como instrumento de revancha para atraer reflectores.”, cerró el comunicado.