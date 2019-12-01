Anuncia PAN que no asistirá a sesión extraordinaria de la Permanente; aseguran que Noroña es corresponsable

Anuncia PAN que no asistirá a sesión extraordinaria de la Permanente; aseguran que Noroña es corresponsable
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Agosto de 2025 a las 08:12:49
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 29 de agosto 2025.- El Partido Acción Nacional (PAN), anunció que ninguna de sus bancadas en ambas cámaras del Congreso de la Unión asistirá a la sesión extraordinaria de la Comisión Permanente.

A través de un comunicado, el partido blanquiazul argumentó que la Mesa Directiva “ya concluyó” y que la sesión extraordinaria fue convocada de manera ilegal.

Asimismo, en la nota, el instituto político de derecha consideró que el periodo que concluyó estuvo marcado por el autoritarismo, la imposición, la cerrazón y la falta de voluntad para construir acuerdos.

De igual forma, el PAN acusó al senador por Morena, Gerardo Fernández Noroña de ser corresponsable del ataque ocurrido en la sesión del pasado 27 de agosto, toda vez que tuvo “una conducción parcial y provocadora”.

Por último, Acción Nacional sostuvo que en la sesión extraordinaria se pretenden discutir temas que no forman parte de las atribuciones del Congreso.

“En consecuencia, no asistiremos a la sesión convocada unilateralmente de manera irregular y exhortamos a dejar de utilizar a la Comisión Permanente como instrumento de revancha para atraer reflectores.”, cerró el comunicado.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Operación Frontera Norte: decomisos millonarios y nuevos golpes al crimen en cuatro estados
Tiktoker, su esposo e hijos pequeños, la familia encontrada sin vida dentro de camioneta en calles de Guadalajara
Así fue la historia de los dos adolescentes privados de la libertad en Pénjamo por grupo delincuencial jalisciense; los rescataron con vida pero uno de ellos murió por las inhumanas condiciones
Localizan en SLP sin vida a madre buscadora de Zacatecas; detienen a un sospechoso
Más información de la categoria
Así fue la historia de los dos adolescentes privados de la libertad en Pénjamo por grupo delincuencial jalisciense; los rescataron con vida pero uno de ellos murió por las inhumanas condiciones
Localizan en SLP sin vida a madre buscadora de Zacatecas; detienen a un sospechoso
Llevan a cabo jornada de Toma de Muestras ADN, en Apatzingán, Michoacán
Acribillan a mujer cuando viajaba en su auto en Celaya, Guanajuato; se presume era agente de tránsito
Comentarios