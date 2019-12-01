Anuncia gobernador de Querétaro plan integral de apoyo a las familias afectadas por las lluvias

Querétaro, Querétaro, 26 de agosto del 2025.- En continuidad a las acciones coordinadas que efectúan los distintos órdenes de gobierno para brindar atención a las personas afectadas por las recientes lluvias, el gobernador Mauricio Kuri González, anunció la puesta en marcha de la segunda fase de un plan integral de apoyo económico que constituye la disposición de recursos dirigidos a las familias para que repongan su patrimonio, así como la activación inmediata de obras de reconstrucción y programas auxiliares.

“Queretanas y queretanos: Les reitero: no están solos. Tengan la seguridad que van a recibir toda la ayuda que nos sea posible. Siempre contarán con un Gobierno cercano, empático, que entiende sus necesidades y que jamás, jamás, jamás, jamás los vamos a dejar solos. A partir de los próximos días, una vez que se concluyan los censos, mismos que iniciaron desde el sábado pasado, contarán con enseres, dinero en efectivo y obras de reconstrucción. Somos gobiernos que procuramos el bien común. Somos constructores de solidaridad. Sabemos trabajar con rapidez, eficiencia y honestidad. Las familias son lo primero. Esa ha sido, es y será siempre nuestra prioridad”, manifestó.

Durante la presentación de los alcances de la estrategia estatal, Kuri González enfatizó que desde el primer momento de esta contingencia instruyó a su equipo de trabajo a operar en un plan de tres fases: la primera, expuso, fue de reacción inmediata y atención a todos los damnificados; la segunda es de apoyo directo a las familias que perdieron su patrimonio y la tercera está enfocada en el restablecimiento de la normalidad, lo más pronto posible.

En este contexto, acentuó que la fase uno está en marcha y concluirá el próximo fin de semana; en cuanto al programa que hoy los convoca reveló que fue posible gracias a medidas de ahorro, austeridad, y redireccionamiento presupuestal, tanto de Gobierno del Estado, como del gobierno municipal.

A la par de enviar un mensaje de gratitud a todos los trabajadores de gobierno, el mandatario estatal reconoció su labor y los distinguió como una sociedad empática y solidaria, generosa y trabajadora que dio una nueva dimensión a lo que significa ser un servidor público. De igual forma refrendó sus condolencias a los familiares de las tres personas que, lamentablemente, perdieron la vida.

“Las últimas horas nos han puesto a prueba como sociedad. Enfrentamos la embestida de la naturaleza con toda su fuerza. Pero como en muchos otros momentos de nuestra historia, surgió lo mejor de las y los queretanos. Una sociedad empática y solidaria, generosa y muy trabajadora. Pese al daño que sufrieron cientos de viviendas, comercios, calles e infraestructura pública, todos los servidores públicos del estado y de los municipios, personal de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, se dedicaron, junto con vecinos y familias, a brindar apoyo a quienes resultaron afectados”, resaltó.

En su intervención, el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, detalló las acciones que, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, se han tomado desde el inicio de la contingencia generada por las recientes lluvias, las cuales, dijo, derivaron en la conformación de un gran paquete de apoyos directos para entregar de manera pronta, mismo que consiste en siete medidas de apoyo.

Abundó que resultado de un primer censo en las viviendas afectadas el gobierno estatal entregará, sin costo alguno, enseres domésticos consistentes en refrigerador, estufa, lavadora y colchones con base, dependiendo de la afectación y necesidad de cada hogar.

Macías Olvera dejó claro que la prioridad es que las familias puedan recuperar su normalidad y tranquilidad, por ello el gobierno municipal de Querétaro, activó el seguro predial, con esta acción las viviendas aseguradas, que se estima representan por lo menos el 70 por ciento de las casas afectadas, podrán acceder a un pago de hasta 50 mil pesos. Precisó que para quienes no cuentan con este seguro predial, el municipio destinará parte del Fondo de Emergencia para garantizar la entrega de un apoyo en efectivo de hasta 25 mil pesos por hogar.

“Es decir, todas las familias damnificadas recibirán dinero en efectivo para que puedan enfrentar sus gastos inmediatos, además de los enseres que entregue el propio Gobierno del Estado. Cada familia debe tener la libertad de definir en qué invierte ese dinero: es suyo, y nadie conoce mejor la necesidad que quien la padece”, indicó.

A su vez, comunicó que la Comisión Estatal de Aguas otorgará un bono de 500 pesos para solventar y ayudar con el pago del costo del recibo de agua bimestral en el mes de octubre. En esta labor conjunta, destacó el alcalde capitalino, Gobierno Estatal y Municipal, han diseñado un programa de obras de reconstrucción rápida, mismo que ya arrancó en avenidas y calles afectadas por las tormentas.

Los primeros trabajos se realizan en las avenidas Industriales y Obreros, en Menchaca y Peñuelas, en Portal de la Alegría en la colonia Villas de Santiago, en la colonia Tecnológico, en las calles José María Morelos, Hidalgo, 16 de Septiembre y Juan Escutia en Santa María Magdalena, así como en diversos puntos de las delegaciones Carrillo Puerto, Félix Osores, Epigmenio González y Centro Histórico.

También, puntualizó, se atienden los drenes Peñuelas y El Arenal, donde la maquinaria ya está en operación, trabajos que incluirán reconstrucción, desazolve y limpieza, con el propósito de devolver la normalidad y la seguridad a las familias. En esta tarea, se estarán repartiendo más de 10 mil kits de limpieza para apoyar a las familias en sus labores de higiene y recuperación. Asimismo, se distribuirán 10 mil apoyos alimentarios más.

En su exposición, Macías Olvera hizo hincapié en que todos los beneficios se determinarán a partir del censo que está en marcha, por lo que llamó a las y los ciudadanos a recibir al personal que lo elabora para tener acceso a estos apoyos; en este mismo sentido colaboradores de la aseguradora visitarán los hogares para activar el pago del seguro predial.

“Con estas acciones reafirmamos nuestro compromiso de estar cerca de las familias y atender sus necesidades más urgentes (…) Este esfuerzo, y la intensidad con que se realiza, no tiene precedente en la historia del estado y del municipio, es producto de la coordinación, la cooperación y la convicción. La coordinación entre los distintos niveles de gobierno ante la adversidad nos queda claro que hoy por hoy no hay jurisdicciones: sino la voluntad de servir (…) La cooperación con la sociedad, lo volvemos a probar: juntos y con orden que así, así podemos más. Y la convicción: somos constructores de bien común, y esto no se prueba en un momento más oportuno que en la adversidad”, concluyó.