Anuncia Gerardo Cuanalo unidades nuevas de transporte para Santa Bárbara en Corregidora, Querétaro

Querétaro, Querétaro, 14 de octubre del 2025.- Con el objetivo de brindar un mejor servicio a las y los usuarios, el director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Cuanalo Santos, anunció que, a partir de este 15 de octubre, la ruta L51 que va de La Alameda a Santa Bárbara en el municipio de Corregidora, contará con cinco nuevas unidades.

Destacó que la incorporación de estos nuevos autobuses Mercedes-Benz permitirá ofrecer traslados más rápidos, cómodos, eficientes y seguros, reforzando así el compromiso de la AMEQ con una movilidad moderna y de calidad para las y los usuarios.

“A partir del día de mañana 15 de octubre, se renovarán los autobuses de la ruta L51 que van de La Alameda a Santa Bárbara, esto para mayor comodidad y mayor rapidez de los usuarios”, refirió.

Cuanalo Santos mencionó que actualmente la ruta L51 cuenta con una afluencia diaria de más de tres mil usuarios, por lo que resultaba necesario hacer el cambio a nuevas unidades que brinden un mejor servicio y atiendan de manera más eficiente la creciente demanda de movilidad en la zona.

Finalmente, el director de la AMEQ reiteró que estas acciones forman parte de los esfuerzos permanentes del Gobierno del Estado por consolidar un sistema de transporte más accesible, cómodo y confiable, que contribuya al bienestar de todas y todos los usuarios del sistema Qrobús.