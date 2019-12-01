Anuncia Gaby Molina periodo de entregas de chips del programa Data y registro extraordinario

Anuncia Gaby Molina periodo de entregas de chips del programa Data y registro extraordinario
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 16:35:45
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Morelia, Michoacán, a 16 de marzo de 2026.- Con el objetivo de garantizar que las herramientas digitales lleguen a más jóvenes, la secretaria de Educación, Gaby Molina, anunció que este martes 17 de marzo inicia la entrega de chips del programa "Data, Datos Gratis". Este esfuerzo forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia para fortalecer la formación académica en la entidad, al acompañar al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla en rueda de prensa. 

​La funcionaria estatal informó que, de manera simultánea a la distribución de los dispositivos, se habilitará un periodo extraordinario de registro del 17 al 20 de marzo en el sitio data.michoacan.gob.mx. Esta medida busca que los alumnos de bachillerato, tecnológicos y universidades que no realizaron el trámite anteriormente puedan inscribirse y obtener conectividad gratuita.

​En cuanto a la logística, Gaby Molina detalló que la entrega física de los chips se realizará del 17 al 27 de marzo en diversas sedes estratégicas. En Morelia, los estudiantes podrán acudir al Ceconexpo, mientras que al interior del estado se activarán módulos en los Institutos Tecnológicos de Zamora, Ciudad Hidalgo, Uruapan y Apatzingán, así como en la Universidad Politécnica de Lázaro Cárdenas.

​Finalmente, la secretaria de Educación destacó que este programa es un paso fundamental para cerrar las brechas de desigualdad en el acceso a la tecnología. La funcionaria puntualizó que la conectividad es actualmente una herramienta indispensable para que los jóvenes puedan estudiar, investigar y construir un mejor futuro para Michoacán sin que nadie se quede atrás.

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