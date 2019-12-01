Anuncia el municipio de Querétaro el programa “Entornos que Respiran” para transformar los espacios públicos en entornos seguros y participativos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 16:38:29

Querétaro, Querétaro, a 27 de enero de 2026.- Con la intención de transformar los espacios públicos en entornos seguros y participativos, prevenir conductas de riesgo y promover la convivencia comunitaria, el municipio de Querétaro anunció la puesta en marcha el programa “Entornos que Respiran”, informó la regidora Gabriela Monjaráz Moguel.

“Estamos muy contentos porque este esfuerzo no solo recupera áreas comunes, también fortalece el tejido social y garantiza que las familias vivan en un entorno más sano”.

Detalló que el programa Entornos que Respiran, el cual iniciará en la Delegación Santa Rosa Jáuregui, es una estrategia de educación ambiental y recuperación de espacios comunitarios que busca fortalecer el tejido social y mejorar la calidad de vida.

El arranque del programa dijo, se realizó con actividades de socialización y encuestas entre habitantes de distintas comunidades, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana y garantizar que las acciones respondan a las necesidades locales.

“Queremos recuperar y fortalecer los espacios públicos mediante la educación ambiental y la colaboración comunitaria. Lo más importante es que la ciudadanía se involucre”.

Detalló que el programa contempla una primera etapa en cinco comunidades: El Pinto, Buenavista, Loma del Chino, el Centro Comunitario Bicentenario y La Cruz. En estos puntos se desarrollarán talleres y actividades coordinadas con la Secretaría de Medio Ambiente municipal, encabezada por Guadalupe Espinosa de los Reyes, quien será responsable de implementar las acciones de capacitación y acompañamiento.

Espinosa de los Reyes destacó que esta iniciativa surgió en el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental y en el también participará la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

“El proyecto busca concientizar a la ciudadanía y rescatar espacios comunitarios, fortaleciendo la convivencia y el sentido de pertenencia en distintas colonias y comunidades. La intención es promover el trabajo colaborativo y que la gente se dé cuenta de que se puede hacer comunidad alrededor de estos espacios”.

Explicó que durante tres meses de trabajo conjunto con la UAQ se identificaron las principales necesidades de las comunidades, entre ellas la recuperación de áreas públicas y la creación de entornos seguros.

Por ello, como parte de las acciones, se realizarán talleres de manejo de residuos orgánicos, elaboración de compostas, terrarios, permacultura y jardines polinizadores, además de actividades de reforestación y mantenimiento de espacios verdes.

“El programa también contará con la participación de organizaciones ciudadanas como Huertos Urbanos, que aportarán su experiencia en prácticas sostenibles y comunitarias. Queremos que los vecinos se apropien de sus espacios, aprendan a cuidarlos y que juntos avancemos hacia los objetivos de desarrollo sostenible”.