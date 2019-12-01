Anuncia Bedolla nuevo período de registro a D4TA, datos gratis para alumnos de prepa y universidad

Morelia, Michoacán, a 16 de marzo del 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció que se abre de nueva cuenta el registro para el programa D4TA, datos gratis para estudiantes de preparatoria y universidad en el estado, el cual permanecerá abierto solo del 17 al 20 de marzo.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal apuntó que se tomó la determinación de reabrir el registro para que ningún alumno se quede fuera de este programa que da cuatro gigabytes de internet gratuito, llamadas y mensajes ilimitados. Enfatizó que hay suficientes chips para que los alumnos reciban este plan personal.

Detalló que ha 107 mil estudiantes inscritos en la plataforma, quienes recibirán su chip del 17 al 23 de marzo en planteles educativos y centros específicos como el Ceconexpo.

Ramírez Bedolla reconoció que algunos estudiantes pudieran no haberse registrado por motivos personales y ahora verán que sus compañeros lo reciben, por ello se determinó abrir un periodo dentro de los tiempos de entrega, para que lo reciban en estos mismos días.

Por su parte, la secretaria de Educación, Gabriela Molina Aguilar, detalló que los alumnos recibirán su chip en sus centros educativos a partir de este martes, ahí mismo se realizará la activación; en la capital michoacana se entregarán también en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia del 17 al 27 de marzo, de lunes a viernes de 10 a 17 horas; sábado y domingo de 09 a 14 horas.

También habrá entregas regionales: en Uruapan, la distribución se realizará en el Instituto Tecnológico Superior de Uruapan del 23 al 27 de marzo, mientras que para Zamora y Tangancícuaro el punto será el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora, donde la entrega se programó del 17 al 27 de marzo, en ambos casos con horario de 10:00 a 17:00 horas de lunes a viernes.

Gaby Molina informó que en Lázaro Cárdenas se realizará en la Universidad Politécnica de Lázaro Cárdenas del 20 al 27 de marzo; en Ciudad Hidalgo, en el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo del 18 al 27 de marzo; y en Apatzingán, en el Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán del 20 al 27 de marzo, todos con horario de 10:00 a 17:00 horas de lunes a viernes.