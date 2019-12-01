Anuncia Alfonso Martínez Alcázar nueva planta potabilizadora al Poniente de Morelia

Morelia, Michoacán; 10 de febrero de 2026.- El Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, anunció este día avances significativos en la gestión de una nueva planta potabilizadora que beneficiará principalmente a la zona poniente de la ciudad.

Destacó que con la construcción de una nueva planta potabilizadora se generaría 500 litros por segundo de agua potable. Comentó que la necesidad de agua para todo Morelia es de 1 mil 900 litros por segundo, por lo que esta infraestructura, que se gestiona con el gobierno del estado y la federación, va muy avanzada.

En el marco de la inauguración de un sistema de captación pluvial en la escuela Secundaria Técnica 150, donado por Coca-Cola FEMSA a través de su fundación, como parte de la iniciativa “Escuelas con Agua”, Alfonso Martínez destacó que la planta resolverá el suministro del vital líquido en el Poniente de la capital.

En su mensaje, Alfonso Martínez Alcázar reconoció las limitaciones presupuestales que enfrentan los municipios: “las necesidades son muchas y los jóvenes representan una prioridad clave. Explicó que, de cada 100 pesos recaudados en impuestos, 80 van a la federación, 15 a los estados y solo 5 a más de 2,500 municipios, lo que obliga al Ayuntamiento a organizar esfuerzos para participar en temas que van más allá de los servicios públicos básicos.

El presidente de Morelia reiteró el compromiso de continuar trabajando en coordinación con otros niveles de gobierno y el sector privado para garantizar el abasto de agua a largo plazo, priorizando la zona poniente y el bienestar de las nuevas generaciones.

En este evento el presidente municipal estuvo acompañado por el subdirector de dicha escuela, Wilhem Daniel Solache Maldonado, el gerente de Asuntos Corporativos y Gubernamentales de FEMSA, Germán Martínez Ramos y la secretaria de Bien Común y Política Social, Rosalva Vanegas Garduño.