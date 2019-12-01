Se registra incendio en un bar del Centro de Morelia, Michoacán 

Se registra incendio en un bar del Centro de Morelia, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 19:27:24
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Morelia, Michoacán, a 24 de marzo de 2026.- Daños materiales dejó como saldo el incendio del bar Watson, ubicado en la calle de Corregidora en el Centro de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido lugar se estaba registrando un incendio.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de Bomberos de Protección Civil, quienes se encargaron de sofocar la conflagración.

Finalmente se logró controlar el siniestro, mismo que dejó daños materiales, las causas del percance no se revelaron.

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