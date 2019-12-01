Anuncia Adolfo Torres  dos nuevas tomas hídricas en el centro de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 12:24:31
Morelia, Michoacán, 27 de febrero de 2026.– El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas), a través del área de Distribución, llevó a cabo la instalación de dos nuevas tomas hídricas sobre la avenida Francisco I. Madero, como parte de las acciones para fortalecer el servicio de agua potable.

La obra concluyó de manera adecuada y el sitio quedó debidamente señalizado conforme a los protocolos establecidos para seguridad de peatones y automovilistas. No obstante, durante la madrugada de este viernes, un ciudadano no advirtió la señalización preventiva, ocasionando daños en el trabajo recién realizado.

Por instrucciones del director del Ooapas, Adolfo Torres Ramírez, la atención fue inmediata, por lo que la mañana de este viernes personal del área de bacheo acudió al lugar para reparar nuevamente el asfalto.

Gracias a la pronta intervención, la zona quedó completamente transitable y en condiciones óptimas para la circulación vehicular.

El Ooapas refrenda su compromiso de actuar con responsabilidad y rapidez ante cualquier eventualidad, priorizando siempre el bienestar de las y los morelianos.

