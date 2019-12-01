Antonio Correa exige que se respete gratuidad en estacionamientos de Querétaro

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 21:42:44

Querétaro, Querétaro, a 7 de abril de 2026.- El diputado de la LXI Legislatura de Querétaro, Enrique Antonio Correa Sada presentó una iniciativa para eliminar la validación para acceder a las dos horas de gratuidad en los estacionamientos de plazas comerciales en la entidad.

“Presenté esta iniciativa para que nadie tenga que validar su boleto para acceder a las dos horas de gratuidad en estacionamientos; a todos nos ha pasado, tener que ir hasta el fondo de la plaza a buscar una oficina escondida para validar. Muchas personas terminan pagando, aun cuando tienen derecho a este beneficio”, dijo.

Explicó que con esta propuesta se busca reformar la Ley de Estacionamientos Públicos y Servicios de Recepción y Depósito de Vehículos para el Estado de Querétaro, a fin de garantizar que el periodo de gratuidad, comúnmente de hasta dos horas, se otorgue de manera automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

“Actualmente esta práctica representa una molestia constante para los usuarios, quienes deben desplazarse dentro de los centros comerciales para validar su boleto, generando pérdida de tiempo, filas innecesarias e incluso el pago indebido del servicio”.

Destacó que, con los avances tecnológicos actuales, es posible implementar sistemas automatizados que registren el tiempo de estancia sin necesidad de validaciones manuales, eliminando así prácticas obsoletas y mejorando la eficiencia del servicio.

Mencionó que esta medida no afecta el derecho de los establecimientos a cobrar una vez que se exceda el tiempo gratuito, sino que busca simplificar procesos, evitar abusos y garantizar condiciones más justas para los consumidores.

“Hoy proponemos que nunca más alguien pierda estas dos horas de gratuidad. Que las personas puedan llegar directamente a la pluma del estacionamiento y salir sin complicaciones; así es como en Querétaro cuentan con correa, trabajando por un estado más justo para todas y todos”.

Destacó que la iniciativa también se alinea con los principios de mejora regulatoria, al reducir cargas administrativas innecesarias y promover servicios más accesibles, eficientes y transparentes en espacios de uso público.