Ante Sheinbaum, destaca Bedolla avances del Plan Michoacán en seguridad, infraestructura y educación

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Julio de 2026 a las 08:23:28

Morelia, Michoacán, 3 de julio de 2026.- Durante la Conferencia del Pueblo que se realiza en Morelia, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, lo cual se ve reflejado en materia de seguridad, infraestructura y educación, entre otros rubros.

“Gracias presidenta, bienvenida a Michoacán de nueva cuenta, estamos muy contentos de tenerla aquí a nuestra presidenta de la República con todo el cariño y el respaldo de Michoacán”, señaló el mandatario.

En materia de infraestructura, Ramírez Bedolla resaltó el impulso al desarrollo carretero, como la ampliación de la autopista Siglo XXI hasta el Puerto de Lázaro Cárdenas, así como la autopista de la agroexportación que conectará a Uruapan con Zamora.

El gobernador agradeció el apoyo por parte de Sheinbaum Pardo: “Nos queda claro, mi queridísima presidenta que no estamos solos, que estamos bien respaldados con mucha querencia por parte de nuestra presidenta y en un reto más”.

Además, refirió el apoyo a la educación a través de la Beca Gertrudis Bocanegra, con lo cual jóvenes universitarios continúan con sus estudios.