Ante lluvias, vigila Conagua Michoacán crecimiento del Río Grande de Morelia

Morelia, Michoacán, 18 de julio de 2026.- Derivado de la formación de la onda tropical número 19 frente a las costas de Michoacán y Oaxaca, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) delegación Michoacán mantiene vigilancia permanente sobre el comportamiento de las presas y ríos de la entidad, con el objetivo de prevenir contingencias mayores ante las lluvias de los últimos días, informó Luis Roberto Arias Reyes, delegado estatal de la dependencia.

La Conagua informó que el Río Grande de Morelia se encuentra actualmente al 90 por ciento de capacidad de su cauce, por lo que junto con la Coordinación Estatal de Protección Civil se activaron los protocolos de vigilancia y monitoreo para dar seguimiento puntual a su evolución.

Roberto Arias recordó que el pasado 7 de julio se realizó un desfogue controlado en la presa de Cointzio, medida que permitió disminuir considerablemente el riesgo de inundación para la población de la capital del estado. Por ello, la Conagua Michoacán descartó la necesidad de llevar a cabo otro desfogue durante la semana del 19 al 25 de julio, ya que los niveles actuales se mantienen dentro de parámetros manejables.

Como parte de las acciones preventivas, el personal de la Conagua Michoacán supervisará este fin de semana los 30 kilómetros de este cuerpo de agua en Morelia. El recorrido, que va desde la Presa de Cointzio hasta la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Atapaneo, tiene como objetivo localizar basura, tapones u otros objetos que pudieran obstruir el curso natural del agua.

Una vez identificados estos puntos, se procederá con las labores de limpieza y desazolve con la finalidad de garantizar el flujo adecuado del río y evitar desbordamientos que pudieran afectar a las comunidades aledañas. Por último, el delegado estatal adelantó que el próximo lunes 20 de julio se instalará el Puesto de Comando de Protección Civil junto con autoridades estatales, a fin de evaluar de manera conjunta el comportamiento del caudal.