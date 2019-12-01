Ante la indiferencia del gobierno panista de Morelia, la ciudadanía propone soluciones: JC Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 12:05:02

Morelia, Michoacán, 8 de julio de 2026.- El diputado Juan Carlos Barragán respaldó el proyecto de captación de agua pluvial en casa habitación, una iniciativa ciudadana que promueve el aprovechamiento del agua de lluvia y fomenta el cuidado de este recurso indispensable para las familias.

Durante la presentación del proyecto, Barragán reconoció el esfuerzo de quienes impulsan soluciones desde la comunidad para enfrentar la escasez de agua y fortalecer una cultura de cuidado del medio ambiente.

“Cuando la sociedad se organiza y trabaja de la mano con su comunidad, la transformación sí es posible. Este proyecto demuestra que hay alternativas para aprovechar el agua de lluvia y mejorar la calidad de vida de las familias”, mencionó.

El legislador lamentó que, frente a la falta de acciones del gobierno panista de Morelia para atender de fondo la problemática del agua, sean las y los ciudadanos quienes estén impulsando iniciativas que benefician directamente a la población.

“Ante la indiferencia del gobierno municipal, la ciudadanía está dando un paso al frente y demostrando que sí hay soluciones cuando existe voluntad y participación”, destacó.

Finalmente, Juan Carlos Barragán reiteró su compromiso de respaldar proyectos que promuevan el uso responsable del agua, el cuidado del medio ambiente y el bienestar de las familias, al considerar que las mejores soluciones nacen cuando gobierno y sociedad trabajan juntos.