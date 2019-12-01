Ante inacción gubernamental, jefe de tenencia de La Ruana advierte: "El pueblo se armará para sacar a grupo delictivo"

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 17 de Diciembre de 2025 a las 18:30:33

Buenavista, Michoacán, a 17 de diciembre del 2025.- Guadalupe Mora Chávez, jefe de la tenencia de La Ruana, municipio de Buenavista lanzó una advertencia de que la comunidad está al borde de organizarse y tomar las armas nuevamente para expulsar a los grupos delictivos que operan en la región.

- "No es amenaza, pero si no me mandan gobierno a sacar a estos cabrones de aquí, pues lo vamos a tener que hacer nosotros, el pueblo", dijo Mora.

-¿En qué sentido don Lupe, armarse nuevamente como autodefensas?, se le cuestionó.

- Sí, así es armarnos", apuntó.

Mora Chávez detalló que la paciencia de los habitantes se ha agotado debido a las acciones de extorsión y cobro de cuotas a negocios locales como carnicerías. "La población está cansada y me reclaman qué es lo haremos para parar a este grupo delictivo".

Comentó que existe una Base de Operaciones Interinstitucionales en la región, pero que no es suficiente para controlar y garantizar la seguridad de las localidades de Buenavista.

La declaración de Guadalupe Mora surgió como respuesta a la escalada de violencia y la intimidación ejercida por el Cártel de Los Viagras, presuntos responsables del asesinato de Hipólito Mora Chávez.