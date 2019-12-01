Ante el Congreso del Estado, presenta la Fiscalía Anticorrupción su Primer Informe de Resultados y Avances

Morelia, Michoacán, a 9 de julio 2026.- La Fiscal Estatal Anticorrupción, Marisol Sánchez Zamudio, presentó ante el Congreso del Estado el Primer Informe de Resultados y Avances 2025-2026 de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, convirtiéndose en la primera titular de este órgano autónomo en comparecer ante el Poder Legislativo para informar sobre el desempeño institucional.

Sobre el particular se informó que ante diputadas y diputados, la Fiscal destacó que este ejercicio fortalece la relación entre los poderes públicos y responde al compromiso de informar a la representación popular que la designó para encabezar la institución, privilegiando la apertura, la transparencia y la evaluación de los resultados obtenidos en el combate a la corrupción.

Entre los principales avances del periodo comprendido del 31 de marzo de 2025 al 31 de marzo de 2026, sobresale la recuperación de más de 2 millones 669 mil pesos para el Estado mediante mecanismos alternativos y resoluciones judiciales, así como la identificación de un daño patrimonial preliminar por cerca de 499 millones de pesos, monto que representa una expectativa real de recuperación para las finanzas públicas. Además, la Fiscalía formuló imputación contra 49 personas en 24 carpetas de investigación judicializadas, consolidando investigaciones sustentadas en evidencia técnica y jurídica.

Durante su mensaje, Sánchez Zamudio subrayó que estos resultados se alcanzaron pese a las limitaciones presupuestales, privilegiando la disciplina institucional, la especialización del personal y la coordinación con diversas autoridades. Asimismo, destacó el fortalecimiento de la confianza ciudadana, reflejado en un incremento de denuncias, así como la consolidación de alianzas estratégicas y el liderazgo que hoy mantiene Michoacán a nivel nacional al presidir la Comisión de Políticas Públicas y Política Criminal de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción.

La Fiscal Estatal Anticorrupción concluyó reiterando que la rendición de cuentas debe ser un principio permanente de las instituciones públicas y refrendó el compromiso de continuar fortaleciendo una Fiscalía técnica, independiente y cercana a la ciudadanía, con investigaciones sólidas que contribuyan a combatir la impunidad y proteger el patrimonio de las y los michoacanos.