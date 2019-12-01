Años después de impulsar apoyo a mujeres con cáncer, Giulianna Bugarini sigue acompañándolas

Morelia, Michoacán, 18 de octubre de 2026.- Lo que comenzó hace más de dos años con la creación de un programa de apoyo económico para mujeres con cáncer de mama, hoy continúa como una historia de acompañamiento, cariño y amistad. Giulianna Bugarini se reencontró este viernes con mujeres cuyas historias conoció de cerca durante su gestión como secretaria del Bienestar y con quienes ha mantenido una relación cercana, convencida de que el compromiso con esta causa va más allá de cualquier responsabilidad pública.

Bugarini recordó que escuchar directamente las historias de estas mujeres permitió conocer las dificultades que enfrentaban para pagar transporte, alimentación y otros gastos durante sus tratamientos. De esa realidad surgió un programa que actualmente otorga cuatro mil pesos mensuales para contribuir a que las pacientes puedan continuar con su atención médica sin que la falta de recursos sea un obstáculo.

“Cuando las conocí, muchas estaban viviendo momentos muy difíciles. Escuchar sus historias me hizo entender que necesitaban mucho más que atención médica. Hoy me llena de alegría volver a verlas, abrazarlas y saber cómo están. Les tengo un cariño enorme y siempre será muy especial para mí compartir estos momentos con ellas”, expresó.

Durante el encuentro, las mujeres compartieron experiencias, recuerdos y anécdotas de los últimos años, en una convivencia que reflejó la amistad construida desde que se conocieron. La legisladora destacó que escuchar a las pacientes sigue siendo fundamental para impulsar acciones que respondan a sus necesidades.

Finalmente, Giulianna Bugarini reiteró que continuará respaldando los programas que ayudan a las mujeres a enfrentar el cáncer con mayor tranquilidad. “Los cargos pasan, pero las personas y el cariño permanecen. Ellas saben que cuentan conmigo y que seguiré cerca de esta causa que llevo en el corazón”, concluyó.