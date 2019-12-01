Andy López Beltrán debería de estar en la cárcel: Alejandro Moreno

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2026 a las 22:50:38

Ciudad de México, 3 de noviembre de 2026.- El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), senador Alejandro Moreno, afirmó que México merece una investigación independiente que esclarezca los negocios de Andy López Beltrán, así como sus vínculos y el origen de su fortuna.

Al referirse al video en el que el tabasqueño quiso deslindarse de su amigo Amílcar Olán, advirtió que, si la Fiscalía General de la República fuera autónoma y no estuviera sometida al gobierno de Morena, Andy López Beltrán tendría que estar en la cárcel.

A través de sus redes sociales, el senador y dirigente nacional del PRI sostuvo que “Andy es Morena”, y dijo que “ahí están los lujos millonarios, los viajes, el tráfico de influencias y las relaciones criminales exhibidas en todas las evidencias y videos”.

Por ello, le exigió “que deje de hacerse el estúpido y explique cómo pasó de ser un bueno para nada a un inepto millonario”.

El Presidente Alejandro Moreno señalo que “esta rata corrupta piensa que fingiendo su acento tabasqueño y usando una guayabera puede engañar a los mexicanos”.

Argumentó que ya basta de protección política y de impunidad para los hijos del narcopresidente Andrés Manuel López Obrador.

De entrada, el senador Alejandro Moreno subrayó que “el narcojunior y huachicolero” Andy López Beltrán salió en una triste y ridícula parodia de su impresentable padre, repitiendo la misma cantaleta de siempre, como si con eso pudiera borrar todas las acusaciones que hoy pesan sobre él.

Expuso que ha han registrado filtraciones, escándalos, testimonios e investigaciones nacionales e internacionales, pero “el desvergonzado Andy cree que con saliva puede esconder todo su mugrero”.

Por eso, cuestionó si de verdad piensa que puede deslindarse de su prestanombres Amílcar Olán y de los negocios corruptos en los que también ha sido señalado su hermano Bobby.

Incluso, agregó, “hasta la venta de balastro de mala calidad para el Tren Interoceánico fue exhibida. El descarrilamiento dejó 14 muertos y esos son responsabilidad absoluta de esta pandilla de delincuentes”.