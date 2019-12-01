Analizan en IEEQ avances y retos de la participación política de la población de la diversidad sexual

Querétaro, Querétaro, 9 de septiembre del 2025.- El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), el Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico, así como Cívica, Confederación Queretana de Organizaciones Sociales llevaron a cabo el conversatorio “Avances y Retos de la Participación Política de la Población LGBTTTIQA+”.

La presidenta de la Comisión de Inclusión del Instituto, la consejera electoral Karla Isabel Olvera Moreno, subrayó la relevancia de seguir impulsando espacios de diálogo y escucha que permitan conocer los avances alcanzados en distintas entidades federativas en materia de democracia incluyente. Asimismo, destacó que estas acciones son fundamentales para garantizar la participación plena y en igualdad de condiciones de todas las personas.

Por su parte, la consejera presidenta del Instituto, Grisel Muñiz Rodríguez, dijo que en democracia es sustancial promover los valores cívicos a fin de lograr espacios más dignos y seguros para todas las personas; además, reiteró el compromiso institucional de seguir promoviendo la participación política de las personas de la diversidad sexual y de género.

El vocero del Frente, Waltter López González, quien presentó las conclusiones del panel, señaló que el activismo de la ciudadanía y las acciones afirmativas son necesarias para lograr la participación política de la población LGBTTTIQ+.

De igual manera, el secretario ejecutivo de Cívica, César Zafra Urbina, reconoció la labor del IEEQ para fomentar la participación ciudadana e hizo un llamado a fortalecer la progresividad de derechos desde el ámbito local.

En el desarrollo del panel la titular del Sector de Economía de Inclusión de la Secretaría de Economía del Gobierno de México, Salma Luévano Luna, manifestó la relevancia de seguir luchando por la dignidad y el reconocimiento de la población de la diversidad sexual, a través de acciones coordinadas, e invitó a las juventudes a sumarse a la agenda de trabajo para lograr la igualdad entre todas las personas.

El consejero presidente provisional del Instituto Electoral de Coahuila, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, informó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021, el 5.1% de la población en México se declara integrante de la comunidad LGBTTTIQA+ y el estado de Querétaro ocupa el lugar once a nivel nacional.

Refirió la importancia de impulsar la participación para garantizar la visibilidad y la representación; promover reformas legales y políticas públicas inclusivas para combatir la discriminación, la violencia estructural y el estigma social; generar liderazgos y abrir puertas a las demás personas; así como fortalecer la democracia en igualdad, justicia y pluralismo.

En su oportunidad, el consejero Electoral del Instituto Estatal Electoral Chihuahua, Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz, enumeró algunos retos relevantes como: el diseño de las acciones afirmativas, la resistencia de los partidos políticos, la falta de acompañamiento a las candidaturas, la violencia política, el riesgo de simulaciones, la falta de representatividad al ocupar el cargo, entre otras.

Andrés Treviño Luna, asociado de programas globales LGBTQ Victory Institute, compartió que 61 personas de la comunidad LGBTIQ+ han sido electas en congresos nacionales en América Latina y el Caribe de 1997 a 2024, además de que existen 29 acciones afirmativas vigentes en la región. Agregó que entre las barreras para la representación y el ejercicio de los derechos de este grupo de atención prioritaria se encuentran los discursos de odio y las leyes regresivas, la falta de reconocimiento legal de la identidad de género, la exclusión en los partidos, la violencia y la discriminación, así como la impunidad.