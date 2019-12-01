Ampliarán horario en estacionamientos del primer cuadro del Centro Histórico de Querétaro por festividades decembrinas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 15:23:42

Querétaro, Querétaro, a 11 de diciembre de 2025.- Para atender las peticiones ciudadanas y mejorar la experiencia de quienes visitan el Centro Histórico durante las festividades decembrinas, el municipio de Querétaro anunció la ampliación de horarios en 25 estacionamientos del primer cuadro de la ciudad, informó Pedro Ángeles Luján, titular de la Secretaría de Movilidad municipal.

Explicó que la medida fue resultado de un trabajo coordinado con establecimientos y de las gestiones del presidente municipal, Felipe Márquez, a través de la Comisión Consultiva de Tarifas.

“Se realizaron 55 reuniones para analizar alternativas y propuestas, logrando ampliar los horarios de operación y atender las inquietudes de las y los queretanos”.

Como antecedente, dijo, el pasado 8 de noviembre, durante la carrera nocturna, se habilitaron 18 estacionamientos con horarios extendidos de los cuales 16 establecimientos cerraron entre la medianoche y las 2:00 horas y tres establecimientos más ofrecieron servicio las 24 horas.

“En total se dispuso de 2 mil 450 cajones de estacionamiento, de los cuales 135 fueron para personas con discapacidad por lo que para esta temporada navideña, la oferta se amplió a 2 mil 900 cajones, con 135 espacios para personas con discapacidad por lo que 18 estacionamientos cerrarán entre la medianoche y las 3:30 horas y los otros siete operarán las 24 horas”.

Esto, dijo, representa un avance del 30 por ciento respecto a la carrera nocturna, y coloca a Querétaro cerca del 50 por ciento de cobertura nocturna, ya que en el primer cuadro existen 54 estacionamientos en total.

“Los horarios extendidos aplicarán en 24 establecimientos los días: 15 y 21 de diciembre

Del 23 al 28 de diciembre; 31 de diciembre y 5 de enero de 2026. Además, el estacionamiento del Centro Cultural Gómez Morín ofrecerá servicio gratuito, con cierres a la medianoche el 15 de diciembre y hasta la 1:00 horas el 21 de diciembre y el 5 de enero.

Mencionó que la dependencia a su cargo realizará recorridos para verificar el cumplimiento de horarios y tarifas. Además, los usuarios podrán reportar incidencias mediante el número de WhatsApp 442-187-2335.

Destacó la disposición de los dueños de estacionamientos para sumarse a esta estrategia y adelantó que en 2026 se buscará que más establecimientos operen después de las 2:00 horas.