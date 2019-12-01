Ampliación del paso superior de Tres Puentes ofrecerá traslados más rápidos y cruces seguros

Ampliación del paso superior de Tres Puentes ofrecerá traslados más rápidos y cruces seguros
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 17:28:09
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Morelia, Michoacán, 20 de julio de 2026.- Como parte de la construcción del sistema de transporte Morebús, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), encabezada por María Elena Huerta, presentó el proyecto de adecuación del paso superior ferroviario de Tres Puentes, el cual contará con dos nuevas gazas que agilizarán la circulación, dos estaciones del Morebús y un puente peatonal para brindar accesibilidad ante el cruce del ferrocarril.

La gaza norte permitirá la conexión del Monumento a Lázaro Cárdenas hacia la salida a Quiroga mediante dos carriles y una incorporación directa hacia avenida Pedregal; mientras que la gaza sur facilitará el tránsito en sentido de la salida a Quiroga hacia el Obelisco, mediante un carril con sobreancho para garantizar maniobras seguras en caso de emergencia.

Asimismo, el paso superior se integrará al sistema Morebús sin modificar el recorrido del transporte, ya que las unidades circularán por el trazo original del puente. Además, debajo de esta infraestructura se construirán dos estaciones que fortalecerán la conectividad del sistema y facilitarán el ascenso y descenso de las y los usuarios.

"Con este proyecto no solo estamos mejorando la circulación vehicular; estamos construyendo un nodo inteligente de movilidad donde conviven de manera segura el transporte público, automóviles y peatones. Nuestro objetivo es ofrecer traslados más rápidos, ordenados y seguros para todas y todos", destacó la secretaria.

Como parte de la modernización de este punto, también se edificará un puente peatonal de estructura metálica que permitirá cruzar las vías del ferrocarril de forma segura durante el paso del tren. La infraestructura contará con escaleras y rampas helicoidales de accesibilidad universal, facilitando el tránsito de personas con discapacidad, adultos mayores, usuarios de silla de ruedas y ciclistas.

La intervención responde a la problemática que actualmente enfrenta esta zona, donde diariamente circulan más de 37 mil vehículos, convergen más de 50 rutas de transporte público y existe un cruce ferroviario que, al paso del tren, genera congestionamientos, retrasos y conflictos viales.

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