Ampliación del aeropuerto de Morelia transformará la experiencia de millones de viajeros: Bedolla

Morelia, Michoacán, 5 de octubre de 2026.- Viajes más ágiles, trámites sin filas y salas de espera más cómodas serán una realidad para los millones de usuarios del Aeropuerto Internacional de Morelia “Francisco J. Múgica” con los trabajos de ampliación que se realizan con una inversión superior a los mil millones de pesos, destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En conferencia de prensa junto al director de Aeropuertos y Negocio Regulado del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), Martín Zazueta Chávez, el mandatario enfatizó que el propósito es dignificar la atención a las y los viajeros, especialmente a las familias migrantes de Michoacán, Guanajuato y Jalisco que utilizan la terminal aérea como su principal puerta de enlace con Estados Unidos.

Ramírez Bedolla explicó que el aeropuerto registra actualmente una alta demanda, con una sala de espera que hoy resulta insuficiente, por lo que se requieren procesos más ágiles en el reclamo de equipaje. “Por eso, los trabajos se realizan por etapas para no interrumpir el servicio y garantizar que muy pronto nuestros paisanos y visitantes disfruten de una infraestructura moderna, cómoda y a la altura de lo que Michoacán merece”, manifestó.

Por su parte, Zazueta Chávez explicó que la ejecución de las obras, que arrancarán formalmente en noviembre, transformará por completo la dinámica del pasajero desde su llegada hasta su abordaje. Se ampliará el edificio principal del aeropuerto y las salas de última espera y de reclamo de equipaje, habrá nuevas puertas de abordaje y se implementará un sistema de filtros de migración autónomos.

Recordó que este plan de modernización ya mostró sus primeros resultados con la rehabilitación de pavimentos, el desarrollo del proyecto de ampliación de la terminal, y el crecimiento, remodelación, equipamiento y obras complementarias del edificio central, asegurando estándares de calidad y seguridad para los miles de pasajeros que diariamente conectan desde Morelia con ciudades de Estados Unidos (Fresno, San José, San Diego, Ontario, Los Ángeles, Sacramento, Oakland, Dallas, Chicago y Houston) y los principales destinos nacionales como Ciudad de México, Cancún, Tijuana y Monterrey.