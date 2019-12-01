Ampliación de Av. Amalia Solórzano beneficia a más de 6 mil estudiantes y 2 mil docentes: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 08:15:39
Morelia, Michoacán, 11 de febrero de 2026.- La ampliación de la avenida Amalia Solórzano, en el sur de Morelia, beneficia a más de 6 mil estudiantes y a cerca de 2 mil 200 docentes de 35 instituciones educativas ubicadas en la zona, destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. 

Expuso que en total son más de 60 mil personas las beneficiadas con la vialidad de 4.1 kilómetros que construyó el Gobierno estatal con una inversión de 206.9 millones de pesos, principalmente de las tenencias Morelos, Jesús del Monte, Santa María y San Miguel del Monte, y de 86 colonias vecinas.

Ramírez Bedolla puntualizó que las personas beneficiadas, entre ellas alumnas, alumnos y maestras y maestros de diferentes niveles educativos, verán reducidos sus tiempos de traslado, ya que podrán recorrer la vialidad en un tiempo de ocho minutos.

“Esta obra no solo es asfalto de alta calidad; es tiempo de vida para más de 6 mil estudiantes y sus familias. Al reducir los traslados a solo ocho minutos, estamos garantizando que nuestras niñas, niños, jóvenes y docentes lleguen a sus aulas de forma rápida y, sobre todo, segura. La Amalia Solórzano es hoy una ruta hacia la educación y el bienestar en el sur de Morelia”, dijo.

Además, cuentan ahora con 31 mil metros cuadrados de banquetas amplias e iluminadas, 54 cruces seguros, más de 10 mil metros de guía podotáctil, 37 mil 327 metros lineales de señalética horizontal, 422 piezas de señalética vertical, 26 reductores de velocidad, ocho kilómetros de ciclovía, racks para bicicletas y 540 bolardos.

