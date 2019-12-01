Amelie Gissel Navarro Lepe, esposa de Bernardo Bravo exige investigación reforzada

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 11:26:10

Morelia, Michoacán, a 10 de diciembre del 2025.- Amelie Gissel Navarro Lepe, esposa de Bernardo Bravo, líder limonero pidió reforzar las indagatorias respecto a su asesinato, hechos reportados hace casi dos meses.

En entrevista, apuntó que debido al activismo del presidente de la Asociación de Limoneros de Apatzingán, el caso debe ser tratado bajo un estándar de protección reforzada.

Navarro Lepe, quien también es abogada, recalcó que la justicia para su esposo debe ser integral, abarcando no solo a los responsables, sino también medidas de satisfacción, reparación y no repetición.

La viuda de Bernardo Bravo enfatizó que la justicia no debe depender de influencias externas, sino de la obligación legal del Estado:

Recalcó que Bernardo Bravo no solo era un empresario del sector limón, sino un activista social y líder que defendía los derechos económicos y sociales de los productores de la región.

"Cuando defiendes los intereses de una colectividad, defiendes derechos humanos. Bernardo era un defensor de derechos humanos, económicos y sociales del gremio limonero... es una obligación de las autoridades tener en cuenta la calidad de su actividad", afirmó Navarro Lepe.



Aunque la investigación penal sigue su curso y se sabe que existen órdenes de aprehensión, la esposa del defensor expresó su vigilancia constante. Exigió que las autoridades realicen el trabajo que les corresponde con la debida diligencia y sin caer en la omisión, asegurando que el legado de Bernardo en la lucha por los derechos colectivos del campo no debe quedar impune ni silenciado.