Ambientalistas de Michoacán son ya reconocidos en la ley como defensores de derechos humanos a iniciativa de Memo Valencia

Morelia, Michoacán, a 29 de octubre de 2026.- "Desafiar y enfrentar al crimen como lo hacen ustedes allá, lejos de los medios de comunicación y de los reflectores, en lugares donde ni siquiera hay cobertura de telefonía celular, es digno de reconocer", afirmó Memo Valencia, luego de ser aprobada su propuesta para considerar a los ambientalistas en Michoacán como defensores de derechos humanos.

"Valor hay en ustedes y tienen todo nuestro reconocimiento, hoy este Congreso hace un reconocimiento a su labor, al contemplarlos como defensores de derechos humanos", dijo.

Consideró que esta visibilización de la lucha que hacen los ambientalistas por los recursos naturales, en especial, el caso de los Comités de Defensa Ambiental de Villa Madero y de la sierra sur de Morelia, es un buen comienzo, y celebró que la Comisión de Derechos Humanos de la 76 Legislatura haya atendido su iniciativa, que hoy es una realidad.

Lamentó que, por alzar la voz, los defensores de los bosques sean amenazados y asesinados, y recordó el caso de dos jóvenes a quienes mataron los delincuentes recientemente en la sierra de Morelia, familiares de Francisco, uno de los principales ambientalistas.



"Ojalá y se haga justicia, Paco. Ojalá y aquí alzamos la voz para que se haga justicia y este no sea un crimen más de esos delincuentes del cártel de Los Sierras, que ahí siguen. Aunque los cabecillas están en la cárcel", mencionó.

Mencionó el diputado del PRI que desde el 2022 la Asamblea General de Las Naciones Unidas declaró que el acceso al medio ambiente limpio, saludable y sostenible es un derecho universal y que por lo tanto quien protege un bosque, un río o la calidad del aire no solo está cuidando la naturaleza de forma abstracta, sino que está defendiendo la base material que permite el ejercicio de otros derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la salud, al agua y a la alimentación.

"La importancia de mencionarlo con todas sus letras y que esta legislación dé protección, porque no se dice que en la lucha por la equidad lo que no se nombra se invisibiliza. Y hoy estamos visibilizando su lucha y honrando su causa", afirmó.

Finalmente, el líder estatal del PRI, pidió que, para poder hacer realidad en los hechos este nuevo mandato de ley, se debe lograr el fortalecimiento presupuestal del Sistema Estatal para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el siguiente presupuesto del estado.

"Invito a la Comisión de Programación y Presupuesto a considerar esta propuesta. Si no hay recursos, no es más que un manual de buenas intenciones. Debe tener presupuesto para apoyar las causas de quienes luchan por los demás", finalizó.