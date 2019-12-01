Amalia Solórzano Bravo en letras de oro, su legado de humanismo sigue inspirando a Michoacán: JC Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 14:06:06

Morelia, Michoacán, a 10 de julio de 2026.- El diputado Juan Carlos Barragán celebró la develación del nombre de Amalia Solórzano Bravo en las Letras de Oro en el Congreso del Estado, al señalar que se trata de un reconocimiento a una mujer cuya vida estuvo marcada por la solidaridad, la justicia social y el amor por México.

Barragán destacó que Amalia Solórzano trascendió su papel como esposa del general Lázaro Cárdenas del Río, al convertirse en una figura clave en algunos de los momentos más importantes de la historia nacional.

Recordó que durante la Expropiación Petrolera de 1938 recorrió el país convocando a las familias mexicanas a respaldar esta decisión histórica. Miles de mujeres entregaron joyas, ahorros y pertenencias para fortalecer la soberanía energética de México, convirtiéndose en un símbolo de unidad y compromiso con la patria.

Además uno de los episodios que mejor retrata su solidaridad, dijo, fue recibir en México a cientos de niñas y niños que huían de la Guerra Civil Española, quienes encontraron refugio en Morelia y pasaron a la historia como los Niños de Morelia.

"Amalia Solórzano nos enseñó que el poder solo tiene sentido cuando se pone al servicio de los demás. Defendió la educación, apoyó la soberanía nacional y abrió los brazos a quienes más lo necesitaban”, mencionó.

El legislador también recordó la sencillez, su profundo respeto por las mujeres y su convicción de que todas merecen el mismo reconocimiento y dignidad.

Finalmente, Juan Carlos Barragán afirmó que inscribir su nombre en las Letras de Oro del Congreso del Estado es un acto de justicia histórica.