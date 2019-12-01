Alma Mireya González impulsa la rehabilitación de la calle Agustín Melgar como parte del programa Gobierno De 10 en Quiroga, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 19:12:39
Quiroga, Michoacán, a 2 de diciembre de 2025.- La Presidenta Municipal de Quiroga, Alma Mireya González, anunció el inicio de la pavimentación y rehabilitación integral del drenaje en la calle Agustín Melgar, una obra que vecinas y vecinos solicitaron durante años sin obtener respuesta.

Esta intervención forma parte del programa #GobiernoDe10, una iniciativa que contempla 10 de 10 obras a realizarse durante este mes, con el propósito de atender rezagos históricos y mejorar de manera directa la vida de las familias quiroguenses.

“La calle Agustín Melgar comienza una nueva etapa. Me comprometí a escuchar y cumplir, y eso es lo que estamos haciendo: responder a solicitudes que habían quedado en el olvido y mejorar la calidad de vida de nuestra gente”, afirmó la Presidenta Municipal.

Los trabajos incluyen la pavimentación completa de la vialidad y la rehabilitación del sistema de drenaje, garantizando un tránsito más seguro y digno para todas y todos.

Con este esfuerzo, Alma Mireya González se consolida como la principal impulsora de un Gobierno de Quiroga que sí atiende y sí resuelve, llevando resultados concretos a cada colonia que por años esperó ser escuchada.

