Alistan restauración de los arcos, por daño de un rayo: INAH

Querétaro, Querétaro, 22 de octubre del 2025.- La directora del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Querétaro, Rosa Estela Reyes García dio a conocer se preparan para iniciar con los trabajos de restauración de una sección de los arcos, acueducto que data del siglo XVIII, en la capital queretana, luego de que fuera alcanzado por un rato durante las tormentas que se registraron en el mes septiembre.

Mencionó que a pesar de que el daño no fue estructural, se dañaron seis baldosas que cubren el cause el acueducto, de las cuales cuatro se rompieron y tiene que ser sustituidas por nuevas, muestras que las otras dos únicamente se desprendieron de su lugar.

“El daño del rayo no es nada estructural, es menor, fueron cuatro baldosas las que tapan el acueducto; desprendieron seis, dos no se rompieron, cuatro sí.ñ, esas se van a reparar y ya, pero no fue un daño severo ni grave”, dijo.

Afirmó que el proyecto técnico ya se presentó, por lo que esperan entregar las licencias pertinentes para esta restauración, y los trabajos no tardarán más de 15 días.

“Yo supongo que este mes, ayer vi que ya habían llevado el estudio y seguramente daremos la licencia, y no se tardan ni 15 días en hacerlo”.

Aunque no precisó el monto económico de esta restauración, es un trabajo que se tiene que hacer por parte de especialista en monumentos históricos.

PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO

Por su parte, titular la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado de Querétaro (SDUOP), José Pío X Salgado Tovar informó que hasta el momento desconoce cuándo se comenzarán los trabajos para la restauración de una parte dañada de los arcos de Querétaro, la cual fue dañada por un rayo durante las tormentas del mes de septiembre.

“Nos toca coordinarnos con ellos desde nuestro departamento de Sitios y Monumentos, yo ahorita no tengo la información de lo que comenta la licenciada Rosa Estela; nos tenemos que coordinar ellos traen la parte normativa, la parte ejecutivos el municipio (Querétaro) y nosotros vamos a coordinarnos con ellos”.