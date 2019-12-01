¡Alista la bici o los patines! Rueda este domingo en el segundo anillo periférico de Morelia

Morelia, Michoacán, 6 de noviembre de 2026.- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) invita a la ciudadanía a participar este domingo 8 de noviembre en una rodada ciclista que se realizará en el segundo anillo periférico de Morelia.

Las y los asistentes podrán realizar el recorrido caminando, corriendo, en bicicleta, patines o patineta. El trayecto contempla rutas de 5, 10 y 20 kilómetros desde el distribuidor vial Tacícuaro hacia la localidad de La Estancia. La cita es a partir de las 8:00 horas para el registro de los asistentes, mientras que el arranque de la rodada será a las 8:30 horas.

Se sugiere a las y los asistentes llevar su propia bicicleta; sin embargo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública contará con un número limitado de unidades para préstamo. La actividad ofrecerá un ambiente familiar, incluirá puntos de hidratación y se permitirá el acceso con animales de compañía.

Es importante destacar que no se permitirá el ingreso de vehículos motorizados ajenos al equipo organizador, para que la ciudadanía tenga la oportunidad de recorrer esta vía sin ningún tipo de riesgo. El punto de encuentro será en el distribuidor vial Tacícuaro, que puede consultarse en el enlace https://maps.app.goo.gl/LsVDb8pmVVpqFGci8