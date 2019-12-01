Alfonso Martínez supervisa obra de gran calado en San José del Cerrito

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 11:44:21

Morelia, Michoacán; 14 de octubre de 2025.- El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, supervisó la pavimentación de la calle Francisco López en la colonia San José del Cerrito, una obra de gran calado que conecta al Sur de Morelia y mejorará de manera importante la movilidad en esta zona de la capital.

Acompañado por el secretario de Obras Públicas, Juan Fernando Sosa Tapia, el alcalde recorrió los avances en esta trascendental ruta, donde se aplica una inversión de 4 millones 400 mil pesos para la pavimentación de la extensa vialidad, que contará con todo lo necesario para el tránsito seguro de automovilistas y peatones.

“Venimos a revisar esta vialidad de más de medio kilómetro con carpeta asfáltica, drenajes, banquetas y todo lo necesario, porque donde construimos una calle para los coches también construimos banquetas para el peatón”, comentó el edil durante su recorrido.

Al saludar a ciudadanos y ciudadanas de la zona, Alfonso Martínez destacó que “construyendo el mejor lugar para vivir, se comienzan a juntar las obras”, pues, al término de la calle Francisco López, la directiva de la Primaria Félix Ireta le agradeció la techumbre que su gobierno construyó precisamente en esta escuela.

De acuerdo con información de la Secretaría de Obras Públicas, en la zona se han invertido 11 millones 100 mil pesos, considerando pavimentaciones y mejoras viales.