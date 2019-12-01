Alfonso Martínez, reconoce a deportistas morelianos 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Diciembre de 2025 a las 17:54:49

Morelia, Michoacán, a 4 de diciembre de 2025.- Con un llamado a que sean campeones y que sigan construyendo la paz desde sus respectivas disciplinas, el presidente Alfonso Martínez Alcázar entregó los reconocimientos del Galardón Municipal del Deporte “Profesor Bertín Aguilar Pérez” en su edición 2025.

En Sesión Solemne de Cabildo, el alcalde destacó que es la primera vez que el galardón incluye tanto un reconocimiento como también un estímulo económico, que representa un impulso para que atletas, entrenadores y comunicadores sigan dando lo mejor de sí al deporte.

En ese sentido, el presidente los llamó a pensar no solo en competir sino en ganar, ya que con disciplina y preparación tienen todo para ser campeones. “Es momento de que Morelia, Michoacán y México piense en ganar, se supere y le eche muchas ganas porque nosotros podemos ser campeones”, señaló el edil.

La juventud debe pensar en grande, pues los logros que ya han obtenido con sacrificio y disciplina demuestran que pueden competir y ganar contra la élite mundial, subrayó el edil.

En nombre de los galardonados, la deportista Naim Bucio Martínez agradeció que por primera vez el reconocimiento incluyó dicho estímulo económico que se convierte en “oxígeno” para continuar con sus carreras deportivas, así como refrendó que las y los galardonados seguirán construyendo la paz a través del deporte.

Las y los integrantes del Cabildo de Morelia dieron a conocer la preparación, resultados y destacados logros de los galardonados de esta edición 2025 compuesta por:

• Comunicador Deportivo: Alfonso Gómez Espinoza.

• Entrenador de Conjunto o Equipo: Yahir Adán Fraga Reyes.

• Deporte Individual Infantil: Cristopher Salvador Ángeles Ayala.

• Deporte Adaptado: Salvador Hernández Mondragón.

• Deporte Individual Juvenil: Naim Bucio Martínez.

• Entrenador de Deporte Individual: Arturo Menchaca Barrera.

Así como también se entregaron las siguientes menciones honorificas:

• Changuitos Imcufide – Deporte Conjunto Infantil.

• Itzayana Castolo Romero – Deporte Individual Infantil.

• Saori Dayani García Rojas – Deporte Individual Infantil.

• Héctor Hugo Román Jiménez - Entrenador de Deporte Individual.

• Georgina Victoria Ochoa – Deporte Individual Juvenil.

• Carlos Emilio Núñez Huerta – Deporte Individual Juvenil.