Alfonso Martínez nombra a Guadalupe Díaz como secretaria de Medio Ambiente y Sustentabilidad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 10:00:04

Morelia, Michoacán; 16 de enero de 2026.- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, entregó el nombramiento a Guadalupe Díaz Chagolla, como titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad.

En su mensaje, Alfonso Martínez dio la bienvenida a la nueva funcionaria municipal y la instruyó a impulsar acciones que consoliden a la capital como una ciudad verde.

Al respecto, Alfonso Martínez, recordó que esta Secretaría fue creada durante su pasada Administración, con el firme propósito de establecer estrategias que ayuden a proteger la riqueza natural del municipio, a través de la participación ciudadana y la innovación.

Destacó que Guadalupe Díaz, cuenta con una amplia trayectoria académica y profesional en el servicio público, que la califican como el perfil ideal para integrar la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad.

Díaz Chagolla es además Arquitecta egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Fue diputada local de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán y directora General del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán.