Alfonso Martínez nombra a Anabel Rubira Vidrio como Coordinadora General Operativa de Policía Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 08:17:59

Morelia, Michoacán; 20 de enero de 2026.- El Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, designó a la Comandante Anabel Rubira Vidrio como nueva Coordinadora General Operativa de Policía Morelia, como parte del fortalecimiento de la estructura y el mando operativo de la corporación.

La Comandante Rubira Vidrio se desempeñaba como directora del Estado Mayor Policial, cargo desde el cual contribuyó a la planeación, coordinación y seguimiento de las acciones estratégicas de la institución. Con este nombramiento, se convierte en la primera mujer en ocupar la Coordinación General Operativa de Policía Morelia.

Asume esta responsabilidad en sustitución de Isaac Olguín Guerrero, quien estuvo al frente de la Coordinación General Operativa, aportando al fortalecimiento de las estrategias de seguridad en la capital michoacana.

Este nombramiento también refleja el compromiso del Gobierno de Morelia con la inclusión y el reconocimiento al liderazgo femenino dentro de la corporación, donde las mujeres representan el 52 por ciento del estado de fuerza de Policía Morelia.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Morelia y Policía Morelia refrendan su compromiso de consolidar una institución profesional, eficiente y cercana a la ciudadanía, trabajando de manera permanente por la seguridad de las y los morelianos.