Alfonso Martínez invita a disfrutar el Día de Muertos en Morelia

Alfonso Martínez invita a disfrutar el Día de Muertos en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2026 a las 22:16:16
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Morelia, Michoacán; 31 de octubre de 2026.- El Día de Muertos es una tradición que proyecta la belleza cultural y la calidez de las y los morelianos, destacó el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, al constatar la alegría y colorido que se vive en el Centro de la ciudad durante esta fecha tan importante.

En la Plaza de Armas, Alfonso Martínez saludó a turistas y visitantes que disfrutaban de los altares y tapetes adornados con cempasúchil, luces y arena multicolor.

El presidente de Morelia, resaltó la presencia de personas provenientes de países del continente europeo e incluso de Asia, que visitan a Morelia para celebrar el Día de Muertos.

A su paso por el mercado artesanal que el Gobierno de Morelia instaló en la cerrada San Agustín, Alfonso Martínez, compartió saludos, selfies y mensajes de reconocimiento por el orden que existe en cada plaza, jardín y espacio público que fue intervenido para esta tradición.

El presidente de Morelia invitó a seguir disfrutando el Día de Muertos en la capital que este viernes desarrolló el Zombie Walk y el encdndido de Catedral, y cerrará de forma espectacular el 1 de noviembre, con el Desfile de Catrinas y Catrines.

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