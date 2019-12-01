Alfonso Martínez impulsa resultados históricos en el Ooapas de Morelia

Morelia, Michoacán, 19 de agosto de 2025.– En el marco del Primer Informe de Gobierno, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, destacó los avances alcanzados por el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), los cuales reflejan el trabajo coordinado y la visión de un gobierno que responde a las necesidades de la ciudadanía.

Gracias al liderazgo del alcalde, el Ooapas redujo en un 30% los tiempos de espera en los módulos de atención y brindó más de 216 mil servicios mediante atenciones presenciales, Call Center y herramientas digitales como Aquabot y Sofi, lo que representa un servicio más ágil y cercano a la gente.

En materia de cultura del agua, se capacitó a más de 2 mil líderes comunitarios y escolares, con acciones en 25 escuelas y un impacto directo en más de 4,500 personas. A través del programa Guardianes del Agua, se logró una reducción del 19% en el consumo doméstico de las familias participantes, fortaleciendo la conciencia social sobre el cuidado del recurso.

La inversión en infraestructura ha sido prioritaria durante este primer año de gobierno, destinando más de 200 millones de pesos a proyectos estratégicos como la Subestación Eléctrica y la Planta Potabilizadora La Mintzita, así como la perforación y rehabilitación de pozos y programas como PRODDER y PROSANEAR 2024, en beneficio de más de 700 mil habitantes.

En el ámbito financiero, se alcanzó una recaudación histórica de 97.1 millones de pesos con el programa de pago anticipado y la recuperación de 10.3 millones de cartera vencida. Al mismo tiempo, se impulsaron acciones de alto impacto social como subsidios a más de mil adultos mayores, el programa Ooapas en tu calle para acercar servicios a colonias, y la limpieza de 40 kilómetros de drenes y canales, retirando casi 98 mil toneladas de material.

El director del Ooapas, Adolfo Torres Ramírez, subrayó que estos logros son producto del respaldo y la visión del presidente Alfonso Martínez, quien encabeza un gobierno que consolida servicios públicos de calidad, infraestructura sólida y un compromiso ciudadano con el cuidado del agua.