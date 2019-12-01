Alfonso Martínez impulsa espacios de innovación y oportunidades para las juventudes con Morelia Lab

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 11:55:14

Morelia, Michoacán; 08 de octubre de 2026.- Con el impulso del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, concluyó la tercera edición de Morelia Lab 2026, encuentro que durante dos días reunió a más de 6 mil estudiantes y docentes de diferentes instituciones educativas en torno a la innovación, la tecnología, el emprendimiento y la generación de soluciones.

Como parte de esta edición se realizaron 39 conferencias, dos conversatorios, Espacio Emprende, dos talleres y el Panel “Hackea a la Ley”, consolidando este encuentro como un espacio de aprendizaje, intercambio de ideas y participación para las nuevas generaciones.

La visión del presidente Alfonso Martínez es abrir cada vez más espacios y oportunidades para las juventudes, acercándolas al conocimiento, la tecnología, la innovación y el emprendimiento, pero también generando condiciones para que sus ideas puedan convertirse en proyectos y soluciones que contribuyan al desarrollo de la ciudad.

El director general del Colegio de Morelia, Iván Fernando Barrales Alcántara, destacó que llevar a cabo esta tercera edición representó un reto que fue posible superar mediante el trabajo conjunto entre los equipos de la Agencia de Ciudad Inteligente del Ayuntamiento y el Colegio de Morelia, así como con la participación de instituciones educativas.

En esta edición se sumaron estudiantes y docentes del CBTis 149, Prefeco, CETis 120, Conalep 2, Tecnológico de Morelia Campus 2, Preparatoria La Salle Morelia, Preparatoria y Universidad ICEP de Pátzcuaro, Universidad Vasco de Quiroga, Universidad Tecmilenio y Universidad de Morelia.

Como parte de la programación, Nicolás Fernández Talice, CEO de Zonora AI, ofreció la conferencia estelar, en la que invitó a las juventudes a atreverse a innovar y emprender, perseverar ante los desafíos y convertir sus ideas en proyectos capaces de aportar soluciones a los grandes retos de la sociedad.

Cierre con “Hackea a la Ley”

Como actividad de clausura, cinco equipos integrados por estudiantes de distintas instituciones participaron en el Panel “Hackea a la Ley”, donde pusieron a prueba sus conocimientos, creatividad y capacidad para desarrollar propuestas innovadoras.

Después de la presentación de los proyectos, los equipos ganadores fueron Nexus, primer lugar; Alejandro Zavala y Daniela, segundo lugar, y Lit, tercer lugar.

Con esta tercera edición, Morelia Lab 2026 refrenda el compromiso del Ayuntamiento y del Colegio de Morelia con las juventudes, al generar espacios que acercan conocimiento, tecnología, innovación y emprendimiento, y que permiten convertir sus ideas en propuestas para enfrentar los retos del presente y del futuro.