Alfonso Martínez fortalece programas para capacitar y abrir oportunidades para las mujeres

Morelia, Michoacán, a 15 de agosto de 2025.- Gracias al apoyo decidido del presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, el programa de capacitaciones "Mujeres al 1000x10" ha alcanzado logros significativos en su misión de empoderar a las mujeres de nuestra ciudad. Este programa, que forma parte del Primer Informe de Gobierno, es una de las acciones prioritarias del Ayuntamiento de Morelia para fomentar el desarrollo social y económico de las familias morelianas.

En el gobierno de Alfonso Martínez, este programa ha logrado capacitar a un total de 433 mujeres en diversas habilidades prácticas, conocimientos empresariales y técnicas, que les permiten fortalecer sus capacidades y potenciar su independencia económica. La inversión total destinada a esta iniciativa ha sido de 162 mil 460 pesos, recurso que se ha invertido de manera estratégica para garantizar un impacto positivo en la comunidad.

A través de talleres especializados, cursos prácticos y asesorías personalizadas, se busca promover el autoempleo y facilitar la creación de pequeños negocios sostenibles que contribuyan al crecimiento económico local. Además, estas acciones buscan mejorar la calidad de vida de las familias, promoviendo un entorno más equitativo y justo donde las mujeres tengan las mismas oportunidades de desarrollo y éxito.

Las beneficiarias del programa "Mujeres al 1000x10" aprenden nuevas habilidades en áreas como artesanías, maquillaje, pintura en tela, repostería y técnicas de ventas, lo que les ha permitido crear o fortalecer sus propios negocios, generando ingresos para sus familias y mejorando su calidad de vida. Además, su progreso impulsa un efecto positivo en sus comunidades, promoviendo colaboración y apoyo mutuo.

Este esfuerzo en conjunto entre el Gobierno Municipal, instituciones educativas y organizaciones civiles busca construir un futuro más inclusivo, donde la igualdad de oportunidades sea una realidad tangible para todas las mujeres de Morelia. La visión del Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar es seguir promoviendo programas que impulsen la participación activa de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social y económica, y así construir el mejor lugar para vivir.