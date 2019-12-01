Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2026 a las 16:32:59

Morelia, Michoacán; 27 de noviembre de 2026.- El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, se reunió en Morelia con mujeres empresarias del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán (Cceem), a quienes reafirmó seguir escuchando las necesidades de nuestro estado a través de sus voces.

Ante mujeres líderes de Morelia, Pátzcuaro, La Piedad y Santa Clara del Cobre, Alfonso Martínez señaló ser el servidor público que más ha recorrido las calles de la capital y en cada una de las colonias ha escuchado a los vecinos, pues son ellos quienes saben las necesidades más apremiantes de sus territorios.

De igual manera, enfatizó el presidente de Morelia, se debe escuchar a las mujeres empresarias de los diferentes municipios de nuestro estado.

En materia de seguridad, Alfonso Martínez recalcó que pese a habernos acostumbrado a contar con la Policía Morelia, ésta se ha ido formando gradualmente a lo largo de sus administraciones, marcando un antes y un después que se ve reflejado en turismo y desarrollo para la capital.

El edil apuntó que Michoacán debería contar con un Plan de Gran Visión como el de Morelia para marcar el rumbo que autoridades, empresariado y ciudadanía caminen juntos hacia mejores condiciones en cada región para las y los michoacanos.

En un diálogo abierto, las empresarias de ramas como la hotelería, restauración, educación y construcción, entre otras, presentaron necesidades como contar con seguridad en las carreteras, dar valor agregado a los cultivos de Michoacán y ofrecer mayores oportunidades a nuestros jóvenes.

Asimismo, reconocieron la labor de seguridad que la Policía Morelia ha realizado en la administración del presidente Alfonso Martínez, y especialmente durante la exitosa época de festivales artísticos y culturales que acaba de vivir nuestra ciudad.