Alfonso Martínez entrega reconocimiento al Mérito Docente 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 14:15:49

Morelia, Michoacán; 27 de octubre de 2025.- En un emotivo evento, el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, encabezó la entrega del Reconocimiento al Mérito Docente 2025, en honor a la destacada labor de los maestros y maestras de Morelia.

Acompañado por el director de Profesiones y representante de la Secretaría de Educación en la entidad, Carlos Ernesto García Pérez, el director general del Colegio Morelia, Iván Fernando Barrales Alcántara, la síndica municipal, Susan Melissa Vásquez Pérez, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, regidoras, regidores, alumnos y docentes, el Alcalde celebró el compromiso de los galardonados.

El Presidente Municipal compartió su experiencia personal como docente, destacando la responsabilidad y vocación que implica estar frente a un aula. “Aprendí más siendo maestro que como alumno, porque pararse frente a un grupo exige preparación, puntualidad y ser un ejemplo”, dijo.

Asimismo, reconoció los desafíos diarios de los docentes, su esfuerzo por formar buenos ciudadanos y su capacidad para adaptarse a los retos tecnológicos, como el uso de herramientas como ChatGPT por parte de los alumnos.

Alfonso Martínez refirió que desde su administración municipal se valora profundamente la labor docente y este homenaje es reconocimiento a su dedicación para preparar a las nuevas generaciones, además de recordar que por segundo año consecutivo se entrega este reconocimiento que refrenda el compromiso del Gobierno de Morelia con la educación y el fortalecimiento de una sociedad mejor preparada.

En su oportunidad al habla, el director del Colegio de Morelia, Iván Barrales Alcántara resaltó la noble labor de los docentes, quienes inspiran y fortalecen el desarrollo educativo, social y cultural de la ciudad.

Agradeció al presidente por su compromiso con la educación y al jurado por su transparencia en la selección. Publicado en el Periódico Oficial del Estado, este reconocimiento reafirma por segundo año el compromiso del Ayuntamiento con la educación y el magisterio.

Asimismo, el docente en representación de los y las galardonados, Aurelio Amaury Coria Hernández agradeció este reconocimiento al Alcalde, Alfonso Martínez, el cual refleja su compromiso con la educación y por dignificar la labor de las y los profesores a través de una iniciativa como el mérito docente, que honra y da un valor especial por el proceso de selección transparente, justo e imparcial.

Entre las y los reconocidos se encuentran: Micaela Arroyo Ruiz; Ramón Alejandro Díaz Hurtado, Leslia Valdez Ramírez; Pedro Erape Vázquez; Edna Valdez Ramírez; Alejandro Heredia G. Cantón; Susana Ramírez Peñaloza; Eréndira Alarcón Martínez; Nancy Peregrino Pasaye; Juan Manuel Tapia Díaz; Aldo Durán Hernández; Beatriz Pantoja; Mercedes Piedad de León Bautista; Erasto Hernández Calderón; y Héctor Chávez Gutiérrez que van desde educación inicial, indígena hasta superior.