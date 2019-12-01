Alfonso Martínez, entrega Bandera Nacional y Bandas de Guerra a escuelas públicas

Morelia, Michoacán, a 10 de septiembre de 2025.- El Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, encabezó la entrega de Banderas Nacionales y accesorios para bandas de guerra, a escuelas de nivel básico y medio, con la finalidad de fortalecer las ceremonias cívicas en las instituciones educativas.

Durante el acto protocolario, acompañado de autoridades municipales y educativas, el alcalde destacó que este esfuerzo busca resaltar la importancia de los símbolos patrios como emblema de unidad, disciplina y amor a México, fomentando además en la niñez y juventud la práctica de valores cívicos que contribuyen a la formación de ciudadanos responsables y comprometidos con su patria.

En su mensaje, Alfonso Martínez señaló que este programa nació con la finalidad de apoyar a las escuelas para fortalecer sus bandas de guerra y ceremonias, pues representan disciplina, respeto, orden y, sobre todo, el cariño que las y los morelianos sienten por su país. Asimismo, exhortó a los jóvenes a ser libres, a defender sus ideas y a valorar la democracia y las libertades que caracterizan a México, haciendo de ello una causa permanente para las nuevas generaciones.

“Jóvenes y jovencitas, que sean libres y luchen por su libertad siempre, que levanten la voz cuando no estén de acuerdo y la hagan valer, porque vivimos en un país libre, democrático y en donde podemos hablar con toda libertad. No permitamos en ningún momento ni siquiera que se intente callar a los que piensan o pensamos diferente, no permitamos que se atente contra las libertades que hoy tenemos en nuestro país libre y democrático. Eso es lo que representa México, libertad, democracia y sobre todo esta patria que nos ha dado tanto”, resaltó el Presidente Municipal.

Por su parte, Rosalva Vanegas Garduño, secretaria de Bien Común, subrayó que a través del programa “Nuestros Valores Cívicos”, se beneficiará a más de 12 mil estudiantes, con la entrega kits de bandas de guerra y banderas, para fortalecer la identidad cívica, la disciplina y el trabajo en equipo, pilares para consolidar una sociedad con mayor cohesión y oportunidades.

En tanto, Griselda Facio Melchor, subdirectora de la Secundaria Federal No. 8, expresó a nombre de las instituciones educativas un agradecimiento al Presidente Municipal por impulsar un programa que fomenta en los estudiantes el amor a la patria, el respeto y el orgullo cívico.

De esta manera, el Gobierno de Morelia reafirma su compromiso de impulsar la educación y los valores comunitarios, convencido de que una juventud con identidad, disciplina y sentido de pertenencia es la base de un municipio y un país más fuerte. Con este esfuerzo, la administración municipal se suma a la conmemoración de las fiestas patrias resaltando la libertad, la democracia y el amor por México.