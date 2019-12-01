Alfonso Martínez da banderazo a exitoso 3er Concurso de Carros Locos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Agosto de 2025 a las 13:02:32

Morelia, Michoacán; 24 de agosto de 2025.- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, dio el banderazo al exitoso Tercer Concurso de Carros Locos de la ciudad, que con una gran participación ciudadana de aproximadamente 4 mil personas (el doble del año pasado) promueve el patrimonio cultural y la sana convivencia familiar.

El alcalde informó que en 2025 se tuvo una nutrida inscripción de 47 carros a este evento de convivencia familiar. Cabe destacar que el esperado concurso fomenta la apropiación del espacio público y el valor del patrimonio cultural, al tener lugar en una icónica calle de nuestra ciudad: la ladera de Morelos Norte.

Durante el acto de inauguración, Alfonso Martínez agradeció a todos los patrocinadores, sin los cuales no sería posible el éxito del evento, así como invitó a la familias morelianas a disfrutar sanamente este día de convivencia.

El gerente del Centro Histórico, Gaspar Hernández Razo, señaló que el Concurso de Carros Locos de Morelia se está posicionado a nivel nacional e internacional, así como recordó que los aspectos a calificar en los coches participantes fueron: expresión del patrimonio, velocidad, resistencia y el ánimo del equipo.

En nombre de los patrocinadores, Janette Ortiz hizo un llamado para que juntos el gobierno y el empresariado sigan trabajando en eventos como éste, que generan una derrama económica para la ciudad.

Entre velocidad, disfraces, diversión y muchos elementos morelianos plasmados en los coches, las y los ciudadanos vivieron un domingo de gran convivencia familiar, abonando a la construcción de la paz y del mejor lugar para vivir.