Auto choca contra puente peatonal en Paseo de la República del municipio de Querétaro

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 12:32:26

Querétaro, Querétaro, a 15 de septiembre de 2025.- Al menos dos personas resultaron lesionadas, luego de un fuerte accidente, que se registró la mañana de este lunes en carriles laterales de Paseo de la República.

Fue a la altura de Juriquilla, justo en donde está el puente peatonal ubicado en la incorporación de Paseo de la República al anillo vial Fray Junípero Serra, en donde el conductor del auto perdió el control por el presunto exceso de velocidad en el que transitaba.

Al perder el control, el auto se salió del camino y posteriormente se incrustó contra el puente peatonal, en donde el auto quedó destrozado y sus ocupantes heridos.

A la zona se movilizaron los servicios de emergencias, quienes al llegar, valoraron a las dos personas y posteriormente las trasladaron a un hospital, en donde una se reporta grave.

La zona acudieron autoridades, para tomar conocimiento y se solicitó el apoyo de la grúa para realizar maniobras.