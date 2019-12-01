Auto choca contra puente peatonal en Paseo de la República del municipio de Querétaro

Auto choca contra puente peatonal en Paseo de la República del municipio de Querétaro
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 12:32:26
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 15 de septiembre de 2025.- Al menos dos personas resultaron lesionadas, luego de un fuerte accidente, que se registró la mañana de este lunes en carriles laterales de Paseo de la República.

Fue a la altura de Juriquilla, justo en donde está el puente peatonal ubicado en la incorporación de Paseo de la República al anillo vial Fray Junípero Serra, en donde el conductor del auto perdió el control por el presunto exceso de velocidad en el que transitaba.

Al perder el control, el auto se salió del camino y posteriormente se incrustó contra el puente peatonal, en donde el auto quedó destrozado y sus ocupantes heridos.

A la zona se movilizaron los servicios de emergencias, quienes al llegar, valoraron a las dos personas y posteriormente las trasladaron a un hospital, en donde una se reporta grave.

La zona acudieron autoridades, para tomar conocimiento y se solicitó el apoyo de la grúa para realizar maniobras.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Querétaro sin registro de pacientes con sintomatología leve de COVID-19
Fiesta de 15 años termina con una persona herida con arma blanca, en Durango
Recuperan autoridades en enfrentamiento 5 vehículos que fueron robados de agencia en Acapulco, Guerrero
Quitan la vida a un adolescente en la comunidad de Ojo de Agua de Bucio de Zinapécuaro, Michoacán 
Más información de la categoria
Abandonan restos humanos en zona turística de Puebla; dejan mensaje firmado por grupo criminal de Michoacán
Aumenta a 14 cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa; señalan a conductor por la tragedia
Aseguran 1.5 toneladas de estupefacientes en puerto de Mazatlán, Sinaloa; representa golpe de 426 mdp al crimen
Presunto líder criminal de Tabasco intentaba instaurar red delincuencial en Paraguay
Comentarios