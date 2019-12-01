Aprehenden a presuntos responsables de la privación de la libertad de un comerciante en Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 12:26:28
Uruapan, Michoacán, a 15 de septiembre 2025.- Como resultado de tareas de investigación, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) cumplimentó orden de aprehensión en contra de Diego “N” y Andrés Ignacio “N”, este último de nacionalidad venezolana, por su posible participación en el delito de secuestro agravado, cometido en agravio de un comerciante, en el municipio de Uruapan. 

De acuerdo con los datos de prueba, el 26 de junio de 2025, la víctima acudió al estacionamiento de una plaza comercial ubicada en el Libramiento Oriente, en la colonia La Cofradía, tras ser citada por Diego “N”, con el pretexto de la compra de un vehículo; sin embargo, en el lugar fue privado de la libertad.

Ese mismo día, los familiares de la víctima comenzaron a recibir llamadas de exigencia de rescate por una cantidad considerable de dinero. Durante la negociación, la familia entregó dos vehículos adicional al automóvil en el que viajaba la víctima, documentos de propiedad de un terreno y dinero en efectivo. 

Asimismo, Andrés Ignacio “N”, junto con otras personas, envió material audiovisual a los familiares en el que se realizaban amenazas contra la integridad de la víctima, con el fin de presionar el pago del rescate.

Derivado de las investigaciones, el 25 de julio se solicitó la respectiva orden de aprehensión en contra de Diego “N” y Andrés Ignacio “N”, misma que fue cumplimentada por personal de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN) y Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE).

