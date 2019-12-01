Decomisan 350 kilos de pirotecnia no autorizada previo a fiestas patrias en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 12:23:00

Querétaro, Querétaro, a 15 de septiembre 2025.- Como parte de un operativo especial por las celebraciones patrias, autoridades del municipio de Querétaro aseguraron más de 350 kilogramos de juegos pirotécnicos no autorizados, informó Francisco Ramírez Santana, director de la Coordinación de Protección Civil municipal.

El despliegue, detalló, inició el pasado viernes y se realizó en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Policía Estatal, la Policía Municipal, la Dirección de Inspección en Comercio y Protección Civil. Las acciones se concentraron en mercados, tianguis, cruceros y comercios de las siete delegaciones, con el objetivo de prevenir riesgos a la población derivados del uso indebido de estos productos.

“Durante las festividades del Templo de la Cruz se reportó saldo blanco, gracias a la supervisión de quemas autorizadas como el tradicional castillo, que contó con permisos oficiales y medidas de seguridad avaladas por SEDENA y el municipio”.

Exhortó a la ciudadanía a evitar el uso de pirotecnia, especialmente los conocidos “cuetes”, por el alto riesgo que representan para niñas, niños y adultos. Señaló que se han documentado casos de lesiones graves, incluyendo amputaciones, por el manejo de artefactos con alto contenido de pólvora.

“El operativo continuará durante la noche del 15 de septiembre con presencia permanente en las siete delegaciones. Participarán elementos de Seguridad Pública, Movilidad y diversas direcciones municipales, bajo la instrucción del presidente municipal, Felifer Macías, de mantener un despliegue ordenado y preventivo”.

Entre las recomendaciones emitidas por la dependencia a su cargo, detalló, están el portar identificación personal, acordar puntos de encuentro en caso de extravío, consultar rutas viales oficiales, supervisar a menores y adultos mayores, no utilizar pirotecnia en espacios públicos, mantener libres los accesos de emergencia e identificar al personal operativo para solicitar apoyo.

Reconoció que para esta noche autorizaron quemas pirotécnicas en eventos públicos y privados que cumplen con los requisitos de seguridad establecidos por Sedena y el municipio, entre ellos, destacan las celebraciones en las delegaciones Santa Rosa Jáuregui y Josefa Vergara Hernández, además de tres eventos privados registrados.