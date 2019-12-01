Golpe histórico en Mazatlán: caen 1.5 toneladas de estupefaciente valuadas en 426 millones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 12:40:49
Mazatlán, Sin., a 15 de septiembre de 2025.- Un cargamento de metanfetaminas con destino incierto fue reventado por las fuerzas federales en el puerto de Mazatlán: 1.5 toneladas de “cristal” escondidas en el doble fondo de un tractocamión, un botín que en el mercado negro supera los 426 millones de pesos.

El hallazgo no fue casualidad. Con rayos “X” y la nariz de tres perros entrenados, la Marina y la Unidad Naval de Protección Portuaria descubrieron 494 paquetes y seis bolsas repletas de droga, una carga que habría inundado las calles con más de 1.5 millones de dosis.

La operación fue resultado de un despliegue conjunto con la Sedena, la Guardia Nacional, la SSPC y la FGR, quienes blindaron la terminal de transbordadores para frustrar lo que califican como “uno de los aseguramientos más importantes del año”.

El tractocamión quedó bajo custodia del Ministerio Público, que ahora intenta desentrañar qué cártel movía la mercancía y hacia dónde iba dirigida.

Mientras el gabinete de seguridad presume un “golpe certero” al crimen organizado, especialistas advierten que el hallazgo confirma lo evidente: los puertos mexicanos siguen siendo la vena principal del narcotráfico internacional.

Noventa Grados
